Sensations-Comeback von Lindsey Vonn rückt näher

Salzgeber spielte damit auf die Rückkehr von Marcel Hirscher in den Weltcup dank Wildcard an. Der achtfache Gesamtweltcup-Sieger startet künftig für das Heimatland seiner Mutter, die Niederlande. Ob er schon am Sonntag (10.00 und 13.00 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Sölden dabei sein wird, soll sich am Freitag klären.