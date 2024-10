Wie Nintendos Advokaten die Konkurrenz ausschalten

Wer Nintendo ins Geschäft fährt, sollte tiefe Taschen haben: Diese Erfahrung machten in den vergangenen Jahren Privatpersonen, Unternehmen oder auch Online-Communities, die mit ihren Geschäften oder Softwareprodukten von Nintendo als Bedrohung empfunden wurden. Nintendos Rechtsabteilung sorgte mit einer Klage nach der anderen für Schlagzeilen – gegen andere Spieleentwickler, die vermeintlich Nintendo-Ideen kopieren, Open-Source-Emulatoren, Spiele-Modder und so ziemlich jedes Unternehmen, das auch nur ansatzweise versucht, mit einem roten Kapperl mit „M“ darauf das Geschäft anzutreiben. Krone+ blickt ins Innere der Nintendo-Rechtsabteilung und analysiert, wieso die Japaner so konsequent auf ihre Advokaten setzen.