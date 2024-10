GB: Kartellbehörde prüft Googles KI-Partnerschaft

Bei Microsoft haben KI-Funktionen in Office-Programme, Windows und die Suchmaschine Bing Einzug gehalten, vermarktet werden die Angebote als „Copilot“. Google hält mit dem KI-Werkzeug „Gemini“ dagegen, das etwa auf einer Reihe hochpreisiger Android-Handys übersetzt, Gespräche protokolliert oder Fotos manipuliert. Zuletzt stieg auch Apple in das Wettrüsten ein, die KI-Funktionen der „Apple Intelligence“ sollen aber erst 2025 in der EU starten.