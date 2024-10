Protz-Auftritt von Käse-Millionär sorgt für Zoff

500er und (k)ein Champagner

Und auch in Carmen hat Mister „Crazy Cheese“ Roland keine Freundin gefunden. Die fühlt sich von dem Käse-Millionär, der frisch und fröhlich 500-Euro-Scheine in der Runde verteilt, nämlich ziemlich vor den Kopf gestoßen. Denn nicht nur, dass Roland will, dass sie für Jazz Gitti ein Glas holt, damit er mit der Austropop-Ikone anstoßen kann, bekommt Carmen auch noch keinen Schluck Champagner angeboten. Das geht mal gar nicht!