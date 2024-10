Eltern ließen vier Kinder hungern und verwahrlosen

Jeder Prozess hat eine lange und oft erschütternde Vorgeschichte. So auch dieses Verfahren gegen zwei Kärntner, die sich wegen Quälens und Vernachlässigung ihrer eigenen Kinder vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten müssen. Denn ein Blick in den Fall zeigt, dass vieles, was den kleinen Opfern hier widerfahren ist, wohl hätte verhindert werden können.