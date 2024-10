VdB-Auftrag an Nehammer: ÖVP nun vor Zerreißprobe

Bei FPÖ-Sieg droht der ÖVP eine Zerreißprobe

In der heißen Phase des Steirer-Wahlkampfs wird Drexler mit Argusaugen in die Bundeshauptstadt blicken. Derzeit liegt die FPÖ in Umfragen klar auf dem ersten Platz. Will Drexler Erster werden, muss er auf einen Effekt hoffen, wie ihn Vorarlbergs Landeschef Markus Wallner hatte.