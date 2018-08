Demenzkranker Mann (79) harrt Nacht im Freien aus

Dramatische Suchaktion mit glücklichem Ende im Tiroler Brandenberg! Eine 68-Jährige hatte am Montag bei einem Spaziergang im Ort ihren Ehemann (79) plötzlich aus den Augen verloren! Trotz intensiver Suche, an der sich schlussendlich auch die Feuerwehr und die Polizei beteiligt hatten, konnte der Mann nicht aufgefunden werden. Erst am Dienstag in der Früh gab es dann Entwarnung…