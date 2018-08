Stadt-Derby wirft Schatten voraus

Am Samstag schwang sich Stadt-Rivale Austria Salzburg zum ersten Verfolger von Blau-Gelb auf. Violett siegte bei schwierigen Bedingungen erstmals seit dem Abstieg gegen Union Hallein - 3:1. Die Heimischen sahen sich zwar um einen Elfmeter geprellt, auf der Gegenseite ließen die Schaider-Boys aber gute Chancen aus, traf Mayer nur Alu. „Vom Kopf her war es wichtig, dass wir auch unter solchen Umständen gewinnen können“, analysierte Coach Schaider. Vorerst liegt der Fokus noch auf dem Cup-Match in Tenneck. Dann folgt das große Derby am Samstag daheim. „Ich habe den SAK zweimal gesehen. Sie sind weiter Favorit, aber wir haben die Chance zur Führung und das hoffentlich vor vollem Haus!“ Was positiv stimmt: In sieben Pflichtspielen gelangen bisher stolze 34 Goals.W. Hofbauer