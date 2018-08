„Krone“-Wandertag im Hahnenkammgebiet

Kupon in der Print-Ausgabe ausschneiden und mitnehmen

Das Mitmachen haben wir ganz unkompliziert organisiert: Sie müssen nur den Kupon in Ihrer Print-Ausgabe ausschneiden und können sich damit am 2. September bei der Talstation der Fleckalmbahn das vergünstigte Tagesticket abholen. Von der Bergstation weg wird dann munter drauflos gewandert.