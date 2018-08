Feuerwehrmänner in Lebensgefahr - Zigarette Schuld

Einsatzkräfte unermüdlich

Bereits um fünf Uhr früh standen am Donnerstag die unermüdlichen Einsatzkräfte wieder bereit. Einer davon ist Hans Strick von der FF Obertraun. Bevor er sich selbst wieder auf den Berg begibt, erzählt er: „Die Steinschläge da oben sind wahnsinnig gefährlich! Immer wieder lösen sich Felsbrocken aus der Wand. Alle, die versuchen, den Brand dort oben zu löschen, begeben sich in große Gefahr!“ Gesichert werden die Feuerwehrmänner von der Bergrettung. „Die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte hat von Beginn an super funktioniert“, so Strick.