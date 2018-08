Defensiv-Raubein Pelech räumt jetzt beim VSV auf

Wie die „Kärntner Krone“ heute in der Printausgabe schon angekündigt hat, verpflichtet der VSV mit dem 30-jährigen Matt Pelech einen echten Hünen. Bei 1,93 Metern bringt der Kanadier stolze 107 Kilo auf die Waage - die er am Eis auch gut einzusetzen weiß. Vor zwei Saisonen spielte er in Graz, in der vorigen Spielzeit war er bei DEL-Klub Ingolstadt im Einsatz.