Epidemie in Europa: Masern sind kein Kinderspiel!

Ukraine als Masern-„Hotspot“

Die Hotspots sind laut Gesundheitsministerium derzeit die Ukraine (dem aktuellen politischem Konflikt geschuldet, der sich auf die Gesundheitsversorgung auswirkt), Rumänien, Frankreich, Griechenland, Italien und Großbritannien. In Serbien und im Kosovo wurden in den vergangenen Monaten bis Mitte Juli 5694 Patienten gezählt (die meisten in der Altersgruppe der 5- und 30-Jährigen), was Masern nun auch noch zur Reisekrankheit werden ließ. Weltweit gelten die Erreger immer noch als Haupttodesursache von durch Impfung vermeidbare Erkrankungen bei Kindern, obwohl man durch Impfprogramme von 2000 bis 2015 geschätzte 20,3 Millionen Menschen retten konnte.