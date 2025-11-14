Markus (33): Extremsportler trotz Typ-1-Diabetes

Mit 23 Jahren erhielt Markus Sauer die Diagnose Typ-1-Diabetes. Das war ein Jahr, nachdem der junge Mann seinen ersten Marathon absolviert hatte. Er wollte sich von der Krankheit aber nicht aufhalten lassen. Heute ist der 33-Jährige erfolgreicher Extremsportler. Diabetes hält ihn nicht auf, sondern treibt ihn an.
Nicht nur Kinder bekommen Typ-1-Diabetes! Markus Sauer war bereits 23 Jahre alt, als er die Diagnose erhielt. Gab es denn gar keine Anzeichen, dass in Markus' Körper die Zuckerkrankheit ,schlummerte´? „Nein, das passierte ganz plötzlich“, erzählt der Steirer, der schon seit seiner Jugend sportlich war. „Ich bin bei einem Laufbewerb mitgelaufen und fühlte mich danach so energielos. Es war sehr warm, ich hatte unglaublichen Durst und trank sehr viel Energy-Drinks sowie Wasser. Am nächsten Tag hat es mich einfach umgeschmissen. Ich war zwar nicht bewusstlos, aber extrem kraftlos.“
