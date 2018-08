Alkolenker riss unschuldigen Beifahrer in den Tod!

Wegen Wartungsarbeiten im Tunnel Roßleithen gab‘s am Mittwochabend kurz nach 22 Uhr in Fahrtrichtung Nord Rotlicht, und am rechten Fahrstreifen stoppte ein 21-jähriger Lenker eines Sattelzuges. Dahinter kam der Pkw von zwei Linzern (52, 56) zum Stillstand.