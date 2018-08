Lenker verunglückte bei Autobahntunnel der A 9

Ein 59-Jähriger Autolenker aus Deutschland fuhr auf der Pyhrnautobahn in Fahrtrichtung Wels. In der mit Gegenverkehr geführten Tunnelkette Klaus, unmittelbar vor der Einfahrt in den Sperringtunnel, kam er offensichtlich aus gesundheitlichen Gründen mit seinem Pkw rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die vor dem Tunnelportal aufgestellten Aufpralldämpfer.