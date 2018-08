Kriminelle Hobby-Gärtner bei Kontrolle aufgeflogen

Ihren steirischen Kollegen konnte unsere Polizei jetzt ein Drogenduo überreichen. Die beiden Männer waren in eine Verkehrskontrolle geraten - die dabei gefundenen Setzlinge legten den Verdacht nahe, dass es sich bei den Ertappten nicht nur um einfache Süchtige handelt. „Bei den beiden Hausdurchsuchungen konnten die Beamten mehrere Pflanzen, Cannabis-Kraut sowie Suchtmittelutensilien sicherstellen“, schildert die Exekutive den Einsatz in Liezen. Ebendort gingen Kriminalisten weitere drei „Hobby-Gärtner“ ins Netz. Passanten hatten an den Wohnadressen der Verdächtigen (30, 62 sowie 63) Cannabis-Stauden auf dem Balkon entdeckt und die Polizei alarmiert. Insgesamt wurden 15 Pflanzen, Haschisch und andere Suchtmittel sichergestellt.