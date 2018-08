Für Kika/Leiner-Mitarbeiter stehen die Türen offen

117 Einrichtungshäuser

Während sich Kika/Leiner unter Hochdruck gesund schrumpfen muss, stehen die Zeichen bei der XXXLutz-Gruppe weiter auf Wachstum. In Österreich betreibt das Unternehmen der 117 Einrichtungshäuser, dazu die Zentrale in Wels und das Zentrallager in Sattledt. 9000 Mitarbeiter zählt Lutz in Österreich, etwas über 2000 sind es in Oberösterreich.