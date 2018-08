AUVA-Vorstand segnet Sparpläne der Regierung ab

AUVA-Spitäler werden in Betriebs-GmbH ausgelagert

Die AUVA-Spitäler werden in eine Betriebs-GmbH ausgelagert, wobei dahinter „keinerlei Privatisierungsüberlegungen“ stünden, wie Ofner betonte. Dies sei bei vielen Krankenanstaltenträgern üblich. In der Steiermark sei die Ausgliederung etwa schon 1986 erfolgt.