„Junge Wilde“ Tag und Nacht im Rettungseinsatz

Knotenkunde, in Seenot geratene Kinder retten, in der Finsternis tauchen, mit Wildwasservollschutz in einer Strömung schwimmen, Erste Hilfe: Die Palette der Eindrücke, die die „Jungen Wilden“ bei der 24-Stunden-Übung der Wasserrettung Bad Goisern sammeln konnten, war riesig - der Rettungsnachwuchs war begeistert!