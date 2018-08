Wohnung diente als Drogen-Depot für zwei Dealer

Die Salzburger Polizei konnte zwei Drogendealer ausforschen, die von einer Wohnung in der Stadt Salzburg aus Marihuana, Amphetamie, Ecstasy und Haschisch verkauft haben sollen. In der Wohnung fanden die Ermittler bereits zum Verkauf fertig verpackte Drogen-„Baggies“. Dem Pärchen wurde der Verkauf von verbotenen Drogen im Wert von über 100.000 Euro nachgewiesen. Die Lieferanten sitzen in Deutschland in Haft.