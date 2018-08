Alte Landsorten sind in Tirol auf dem Vormarsch

„Wir haben einen Schatz in Tirol“, eröffnete LHStv. Josef Geisler am Montag die Pressekonferenz unter freiem Himmel. Gemeint ist damit die Genbank, in der keimfähiges Material von rund 1000 verschiedenen Landsorten gelagert ist - darunter 700 Getreidesorten. Unter anderem auch der „Tiroler Sommerroggen“, der am Montag zwischen Zirl und Eigenhofen geerntet wurde.