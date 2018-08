Einbrecher löste stillen Alarm aus

Der bisher unbekanntere Täter verschaffte sich kurz nach Mitternacht Zugang in die Firma. Dort brach er einen Getränkeautomaten auf und stahl Münzgeld. In einem Büroraum konnte er 150 Euro erbeuten. „Der Geschäftsinhaber wurde durch das Alarmanlagensystem mittels Mobiltelefon vom Einbruch alarmiert und verständigte daraufhin via Notruf die Polizei. Der Täter ist kurz vor Eintreffen der Streife geflüchtet“, schildert ein Polizist.