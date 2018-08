Granate aus dem Faaker See höchst gefährlich

Am Faaker See fürchtet man nun, dass der Fund sogar Touristen abschrecken könnte. Dabei war es nach langer Zeit die erste Hinterlassenschaft des Zweiten Weltkrieges, die hier aufgetaucht ist. An anderen Kärntner Seen sind solche Funde hingegen gang und gäbe; es vergeht kein Jahr, in dem nicht der Entminungsdienst tauchen gehen muss, weil nach dem Krieg tonnenweise Material im Wasser versenkt worden war.