Kanzler begeistert Facebook-Fans beim Reisen

Wenn man sich einen reisenden Politiker vorstellt, denken die meisten wohl an jede Menge Securitys, an bequeme Sitze in der Business Class und vielleicht sogar an Privatjets. Dass dieses Klischee aber nicht auf Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz zutrifft, stellte dieser jetzt ganz entspannt bei einem Flug von Barcelona nach Wien unter Beweis - im Ferienflieger einer Billigairline. Ein Facebook-Nutzer sammelte mit einem Posting samt Foto von Kurz binnen kurzer Zeit bereits 22.000 Likes.