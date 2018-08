Mit E-Bike gestürzt: 79-Jähriger schwer verletzt

Der Urlauber war in Begleitung seiner Frau und zweier Bekannter mit dem E-Bike zu einem Tagesausflug ins Kaiserbachtal aufgebrochen. Beim Retourweg stürzte der 79-Jährige gegen 17.00 Uhr. Er erlitt schwere Verletzungen an der Wirbelsäule und am Kopf und wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.