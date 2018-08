SAK-Punktlandung mit Führungswechsel

Manchmal spielt einem das Timing in die Karten! So auch dem SAK, der seit Samstag durch ein Heim-3:0 gegen Puch neuer Spitzenreiter in Salzburgs höchster Spielklasse ist. Diesmal trafen sowohl die nominellen Knipser Kopleder und Jukic als auch der aktuell in Überform agierende Außenbahnspieler Vucanovic. Im Anschluss an den Sieg ging’s fürs Team zur Einstandsfeier weiter.