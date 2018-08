Debüt als Knipser stürzte Leader in letzter Minute

Da rieben sich einige verwundert die Augen. Obwohl Altenmarkt bislang kein einziges Gegentor in der Salzburger Liga kassiert hatte, gaben die Bürmooser im Hit den Ton an. Da Permanschlager Alu traf, einmal der Ball von der Linie gekratzt wurde, stand es zur Pause 1:1. Quehenbergers Tausend-Gulden-Schuss brachte die Führung für die Pongauer (23.), Arbinger glich nach Switil-Stangenschuss aus (35.). „Zur Pause hätten wir auch 3:1 führen können“, haderte Gäste-Coach Perlak. Doch es kam anders: Denn Bernhofer zimmerte den Ball nach einem Standard unter die Latte (55.). Das Glück kehrte aber zu den Flachgauern zurück: Denn Manfred Pabinger, zuvor im Zweikampf noch schwer am Fuß getroffen, gelang nach Vorarbeit von Permanschlager und Bergmüller per sattem Volley sein erstes Liga-Tor für Bürmoos (89.). Da der SAK Puch daheim ungefährdet mit 3:0 bezwang, purzelte die Davare-Crew von der Spitze. „Wir sind nicht in die Gänge gekommen. Dazu kommen neun Ausfälle, Bürmoos hat sich den Punkt verdient“, bilanzierte Sektionsleiter Mauch.