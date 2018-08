Polizei befreit 100 Frauen aus Zwangsprostitution

150 Sicherheitskräfte waren in der Nacht auf Freitag ausgerückt, um das Etablissement in der Colonia del Valle, einem der größten und angesehensten Wohnbezirke der mexikanischen Millionenmetropole im Stadtteil Benito Juárez, zu kontrollieren. Neben gravierenden Sicherheitsmängeln entdeckten die Beamte in dem Club auch 100 Frauen, die dort illegal als Prostituierte arbeiteten.