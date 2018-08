Kneissl-Hochzeit: Ausnahmezustand in Weinbergen

Mega-Behinderungen werden erwartet

Nicht ganz so eine Freude haben vermutlich die, die heute einen Ausflug an die beliebte Weinstraße planen - mit heftigen Verkehrsbehinderungen ist nämlich zu rechnen. So ist geplant, die gesamte L 613 ab 10 Uhr für den Verkehr zu sperren, weitere Bereiche im ganzen südsteirischen Raum würden kurzfristig gesperrt, hieß es am Freitag vonseiten der Polizei. Exakte Strecken wollte man vorab nicht bekannt geben. 50 Cobra-Beamte werden im Dienst sein, dazu 300 weitere Polizisten. Die Kosten trägt die öffentliche Hand, nach „Krone“-Schätzung sind das 400.000 Euro.