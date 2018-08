Putin sagte Kneissl schon am 19. Juli zu!

„Da wurde die Ministerin vom russischen Botschafter in Österreich darüber informiert, dass Putin gerne an der Hochzeitsfeier teilnehmen werde“, so Außenministeriums-Sprecher Peter Guschelbauer. Er betont, dass die Hochzeit in erster Linie eine private Feier sei, jedoch finde am Rande auch ein Arbeitsgespräch zwischen Kneissl und dem russischen Präsidenten statt.