Bruchlandung auf nasser Landebahn in Manila

Eine abenteuerliche Landung haben die Passagiere eines chinesischen Flugzeugs in Manila erlebt: Bei der Ankunft in der philippinischen Hauptstadt regnete es so stark, dass die Maschine über die Landebahn hinausrutschte. Ein Triebwerk wurde weggerissen, die Tragflächen beschädigt. Die Flugreisenden blieben unversehrt, ein Video aus dem Inneren des Flugzeugs lässt aber die Angst der Menschen erahnen (siehe oben).