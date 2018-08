Deutscher Arzt in seiner Praxis erstochen

In Deutschland ist Donnerstagfrüh ein Arzt in seiner eigenen Praxis erstochen worden. Bei der Messerattacke in der baden-württembergischen Stadt Offenburg wurde auch die Assistentin des Mediziners schwer verletzt. Dem mutmaßlichen Täter gelang zunächst die Flucht, er konnte aber nach einer Großfahndung noch am Donnerstagvormittag gefasst werden.