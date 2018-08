Polizei fasst Betrüger, die als Spengler pfuschten

Nach der Gegenüberstellung mit dem Opfer war eindeutig, dass es sich bei den geschnappten Verdächtigen tatsächlich um zwei der drei gesuchten Betrüger handelt, die am 11. August einen 65-jährigen Marchtrenker mies ausgetrickst und ihm 1900 Euro abgeknöpft hatten. Das Trio war - wie berichtet - damals in einem Mercedes-Kastenwagen vorgefahren und hatte in aufdringlicher Art und Weise behauptet, dass dringend Spenglerarbeiten am Dach seines Hauses notwendig seien. Sie würden ihm alles für 100 Euro reparieren. Nach zweistündiger Arbeit verlangte das Trio aber plötzlich 2800 Euro. Dem Opfer gelang es, die Rumänen auf 1900 Euro herunterzuhandeln. Der 65-Jährige bezahlte bar und wurde erst später misstrauisch. Ein echter Spengler begutachte schließlich die Arbeit und stellte fest, dass es sich dabei um „kompletten Pfusch“ handle.