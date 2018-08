Golling rang Austria in Nervenschlacht nieder

Das war 60 Minuten sehr gut„, strahlte Golling-Betreuer Buck nach dem überraschenden Heim-3:2 gegen die Austria. Pajic und Lürzer trafen jeweils nach Huremovic-Stangler, Kraft nach schönem Solo von Auer. Violett - Schwaighofer schied mit schwerer Knieblessur aus - sah sich um Strafstöße und ein Tor wegen Abseits geprellt, kam erst nach einer Stunde auf, mehr als der 2:3-Anschluss wollte aber nicht mehr gelingen. Im Finish avancierte Golling-Keeper Ustamujic zum Fels in der Brandung, hielt die drei Punkte fest. “Ein Selbstfaller", zischte Austria-Coach Schaider. Der zudem Öttl - blieb über Nacht im Krankenhaus - nach Zusammenprall mit Kreuzbichler (Veilchen am Auge) verlor. Die hitzige Stimmung während des Spiels schlug sich auch auf die Fan-Lager nieder, am Ende sah der Austrianer Schnitzer noch Gelb-rot.