Beim Zwetschkenpflücken: Frau stürzt über Böschung

Am Mittwochnachmittag wollte die Frau die Früchte von ihrem Zwetschkenbaum holen. Um die Zwetschken besser erreichen zu können, ging sie auf die Gemeindestraße, die oberhalb ihres Grundstückes liegt. Dann verlor sie jedoch das Gleichgewicht und stürzte rund drei Meter über die steil abfallende Böschung in Richtung ihres Baumes. Der Rettungshubschrauber Christophorus 11 musste sie dann in das Unfallkrankenhaus nach Klagenfurt bringen.