Nächtliche Spritztour mit Motorkarren in Oberwang

Flucht beim Eintreffen der Polizei

Bei der nächtlichen Tour beschädigten sie mehrere Straßenleitpflöcke sowie ein Verkehrszeichen. Als ihnen der Diesel ausging, hielten sie im Bereich Grossenschwandt an, um gegen 4.20 Uhr eine Bäuerin zu wecken und diese um Diesel zu bitten. In diesem Moment kamen die Polizisten vorbei und entdeckte die Burschen, welche sofort in verschiedene Richtungen flüchteten.