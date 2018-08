Waldbrände: Ermittlungen nach einer Grillerei!

Bereits am Montagabend sollen Unbekannte das Feuer zum Grillen in einem hohlen Baumstamm entzündet haben. In der Nacht brannte es dann lichterloh. Ein Autofahrer sah gegen drei Uhr früh den Feuerschein und schlug Alarm. In der Dunkelheit dauerte es jedoch eine Stunde, bis der Brandort gefunden wurde.