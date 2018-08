Tipps und Legenden rund um die Wespen

Kupfermünzen am Tisch: Martin Schwarz hat dazu eine klare Meinung: „Das ist ein völliger Irrglaube, ich kann mir nicht erklären, wie er zustande kam. Jeglicher Zusammenhang zwischen Kupfermünzen am Tisch und Wespen ist unlogisch.“ Weihrauch oder Räucherstäbchen: „Wespen orientieren sich stark an Gerüchen. Der Weihrauchgeruch müsste so stark sein, dass er Speisen und Getränke überdeckt. Doch das wird dann auch für Menschen unangenehm“, hält Fritz Gusenleitner diesen Tipp für unnütz.