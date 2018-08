Hotel- und Startplätze für Triathlon gewinnen

Die Schwimmstrecke ist dabei so konzipiert, dass die Sportler rund 700 Meter parallel zu den Stegen und der Promenade schwimmen. Danach führt die Radstrecke über die imposante Berglandschaft sowie rund um den Klopeiner See, Turnersee und Gösselsdorfer See. Zum Abschluss wird viermal um den Klopeiner See gelaufen - wobei die Sportler von vielen Fans bei den Bars und Restaurants angefeuert werden.