Siezenheim-Serie hält auch eine Liga höher

Der aktuelle 2. Landesliga Nord-Meister Siezenheim hat den Aufstiegsschwung in die neue Liga mitgenommen. Am zweiten Spieltag wurden die Grödig-Fohlen mit 8:0 vom Platz geschossen. Alleine vier Goals steuerte Kapitän Kuon bei. „Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute super gespielt“, war der sportliche Leiter Harald Franz mehr als zufrieden mit dem Auftritt. Mit dem Schützenfest sind die Siezenheimer schon 23 Heimspiele ungeschlagen - die letzte Pleite gab’s mit 0:2 gegen Gneis im Oktober 2016. „Das Ziel bleibt trotzdem, uns in der Liga zu etablieren. Jetzt kommen auch erst die Auswärtsspiele. Da werden wir erst wirklich sehen, wo wir stehen“, hat Franz schon das Gastspiel des Spitzenreiters in Bad Hofgastein im Blick.