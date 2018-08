Zwei Einmietbetrügerinnen in Königsleiten gefasst

Die Frauen, zwei Ungarinnen, eine Mutter (61) und ihre Tochter (33), hatten sich vier Tage lang in einem Hotel in Königsleiten eingemietet. Dann verschwanden sie still und heimlich ohne die Miete zu begleichen. Der Hoteldirektor erstattete umgehende Anzeige. Die Polizei konnte die Frauen noch in der Nähe fassen. Sie hatten beide kein Geld dabei und gaben an, sie hätten sich den Urlaub in Österreich ursprünglich durch Spenden finanzieren wollen. Angeblich soll die Tochter krank sein, mit dieser Aussage, ob wahr oder nicht, wollten sie um Geld betteln´.