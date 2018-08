Nach Spaltensturz verstarb Alpinist (56) in Klinik

Traurige Nachrichten! Jener 56-jährige Alpinist, der - wie berichtet - am Samstag gegen 10.15 Uhr in der Ridnaungruppe in eine Gletscherspalte gestürzt ist, von Bergrettern geborgen wurde und in die Uniklinik Innsbruck geflogen wurde, erlag am Montag Nachmittag seinen schweren Verletzungen. Er wollte mit einer mehrköpfigen Gruppe eines deutschen Alpenvereins ohne Bergführer und ohne Seilsicherung im Bereich des Zuckerhütl eine kombinierte Hochtour absolvieren.