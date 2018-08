Ötztal Classic: Ein Jubiläum der Rekorde

Erstmals in der 20-jährigen Geschichte der Ötztal Classic mussten heuer Oldtimer Club Ötztal und Wirtschaftsbund Oetz als Veranstalter die Teilnehmer der Rundfahrt in zwei Gruppen einteilen. Aus sechs Nationen kamen vergangene Woche Besitzer alter Schönheiten der Landstraße, um sich und ihren Gefährten einen Ausflug bei herrlichem Sommerwetter und vor perfekter alpiner Kulisse zu gönnen. Die 87 Piloten und Co-Piloten - darunter zahlreiche prominente Fahrer - waren zum Abschluss der dreitägigen Tour am Samstag voll des Lobes.