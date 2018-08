Keine Furcht vor Hit mit Blau-Gelb

Das war souverän! Die Favoriten gaben sich zum Saisonstart in der Salzburger Liga keine Blöße. Der SAK gewann den Hit in Neumarkt klar mit 4:0, Eugendorf zog mit einem 4:1 gegen Kuchl nach und am Sonntag folgte Austria Salzburg mit einem 4:0 in Straßwalchen. Zeit zum Verschnaufen bleibt für die Titelaspiranten keine: Bereits am Freitag gastiert Eugendorf in Nonntal.