Randalierer wüteten in Regau mit Steinschleuder

In der Puchheimer Straße rissen die Täter ein Plastik-Schild ab, schlugen eine Pkw-Scheibe und eine Fensterscheibe ein. Die Bewohner des Gebiets konnten außerdem wahrnehmen, wie die Täter Steine an eine Hausmauer schleuderten. Beschädigungen an den Mauern konnte die Polizei jedoch keine feststellen.