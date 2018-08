Betrunkener Nachtschwärmer (33) wütete in Enns

Wiederholter Anruf bei Polizei

Um 2.50 Uhr rief dieselbe Anzeigerin nochmals an, da die Person wieder in der Südtiroler Straße sei, an eine Tür klopfe und umherschreie. Beim Eintreffen der Streife gab die Anruferin an, dass die Person soeben eine Flasche am Boden zerschlagen habe und laut um sich schreie.