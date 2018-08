Waldbrand durch Blitzschlag am Mirnock

Ein Blitzschlag hat auf dem Mirnock bei Feld am See am Freitag gegen 18 Uhr einen Waldbrand ausgelöst. 68 Blauröcke der umliegenden Feuerwehren mussten ausrücken. Aufgrund des unwegsamen Geländes auf 1700 Meter Seehöhe stand auch der Polizeihubschrauber „Libelle“ mehrere Stunden im Löscheinsatz.