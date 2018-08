„300.000 Fahrzeuge sind eindeutig viel zu viel!“

„Mit dem neuen und gemeinschaftlichen Leitbild haben wir die Chance, durch optimale Vernetzung eine nachhaltige Verbesserung in Gang zu setzen“, erklärt Infrastruktur-Stadtrat Markus Hein. Eine Verbesserung, die dringend notwendig ist. Denn zählt man den Güterverkehr dazu, queren an einem durchschnittlichen Werktag rund 300.000 Kraftfahrzeuge die Stadtgrenze. „Das sind eindeutig zu viel“, weiß auch Hein. Die Folge sind nervtötende Staus, vor allem in den Spitzenstunden des Pendlerverkehrs. Langfristig werden trotz erwarteter Zunahme der Einwohnerzahl die Anteile der Pkw-Wege an allen Stadteinfahrten von derzeit 57 auf 47 Prozent sinken müssen.