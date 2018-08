Sie sind ganz Ohr: Die Top-Headsets für Gamer

Egal, ob „Fortnite“, „World of Warcraft“, „League of Legends“ oder „Overwatch“: Wer in Online-Spielen etwas reißen will, muss sich mit seinem Team verständigen können. Prinzipiell ist das mit jedem Headset möglich, Gamer haben aber besondere Bedürfnisse und greifen bevorzugt zum Gaming-Headset.