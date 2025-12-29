Silvester: Leise Lasershow für alle Vierbeiner

Fast drei Tage war die zweijährige Labradorhündin „Mika“ in Strem abgängig. Beim Spazierengehen mit ihrem Besitzer hatte ein plötzlicher Böllerschuss am Feldweg beim Friedhof die Hündin derart erschreckt, dass sie ins angrenzende Waldgebiet flüchtete und nicht zurückkam. Seitdem lief in der Gemeinde eine breit angelegte Suche: Familienangehörige und zahlreiche Freiwillige durchkämmten stundenlang die Umgebung. Am Dienstagnachmittag dann die Wendung: Mika wurde gefunden und ist mittlerweile wieder im Kreise ihrer Familie. Die Erleichterung ist groß.