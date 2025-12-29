Vorteilswelt
Weniger Knallerei

Silvester: Leise Lasershow für alle Vierbeiner

Burgenland
29.12.2025 19:00
„Mika“ (re.) war nach einem Böllerknall drei Tage verschwunden.
„Mika“ (re.) war nach einem Böllerknall drei Tage verschwunden.(Bild: Privat)

Damit Bello und Co. auch gut über den Jahreswechsel kommen, tritt FPÖ-Tschürtz für weniger Knallerei und „leise“ Alternativen zum klassischen Feuerwerk ein.

0 Kommentare

Fast drei Tage war die zweijährige Labradorhündin „Mika“ in Strem abgängig. Beim Spazierengehen mit ihrem Besitzer hatte ein plötzlicher Böllerschuss am Feldweg beim Friedhof die Hündin derart erschreckt, dass sie ins angrenzende Waldgebiet flüchtete und nicht zurückkam. Seitdem lief in der Gemeinde eine breit angelegte Suche: Familienangehörige und zahlreiche Freiwillige durchkämmten stundenlang die Umgebung. Am Dienstagnachmittag dann die Wendung: Mika wurde gefunden und ist mittlerweile wieder im Kreise ihrer Familie. Die Erleichterung ist groß.

Haus- und Wildtiere leiden
Die wirkliche „Horror-Nacht“ steht den Vierbeinern aber morgen bevor, wenn im ganzen Land das neue Jahr mit Feuerwerk begrüßt wird. Viele fordern daher ein Ende der Knallerei, darunter der Zweite Landtagspräsident Johann Tschürtz. Er bittet eindringlich um einen verantwortungsvollen Umgang mit Silvesterfeuerwerk: „Gerade Haustiere und Wildtiere leiden erheblich unter dem Lärm und den Lichtblitzen.“

Tschürtz tritt für Alternativen zum Feuerwerk ein.
Tschürtz tritt für Alternativen zum Feuerwerk ein.(Bild: zVg)

Schäden von 200.000 Euro
Tschürtz verweist zudem auf die zahlreichen Unfälle sowie den enormen Sachschaden durch Brände, die jedes Jahr rund um Silvester entstehen. Im Burgenland wurden laut Wiener-Städtische-Versicherung im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre Schäden in der Höhe von rund 200.000 Euro verzeichnet. In anderen Bundesländern fällt die Summe noch höher aus.

Tschürtz spricht sich daher für Alternativen zum klassischen Feuerwerk aus, etwa für Laser- und Lichtshows: „Eine Lasershow mit stimmungsvoller Mitternachtsmusik wäre genauso attraktiv und berauschend – ganz ohne Knall, Rauch und Gefahr. Solche Formate ermöglichen einen festlichen Jahreswechsel, der sicherer, tierfreundlicher und nachhaltiger ist.“

